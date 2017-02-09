المغرب يتقدم بقوة في ترتيب “فيفا” الجديد

تقدم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، 9 رتب في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد، ليصبح 48 عالميا والعاشر إفريقيا.

وتقدم المنتخب الوطني على الجزائر التي تحتل الرتبة 50 عالميا و11 قاريا، ثم على مالي (58 عالميا) وعلى الرأس الأخضر (74 عالميا).

وحقق المنتخب قفزة كبيرة، بسبب تأهله إلى ربع نهاية كأس إفريقيا 2017 بالغابون.

قاريا، تصدرت مصر الترتيب بعدما تقدمت ب 12 رتبة (23 عالميا)، متبوعة بالسنغال (31 عالميا) والكامرون بطل إفريقيا (33 عالميا)، فيما حل منتخب تونس رابعا (36 عالميا) والكونغو خامسا (37 عالميا) وبوركينا فاسو سادسا (38 عالميا).

وفي الترتيب العالمي، حافظ منتخب الأرجنتين على الصدارة، أمام البرازيل وألمانيا والشيلي وبلجيكا وفرنسا وكولومبيا والبرتغال والأوروغواي وإسبانيا.

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