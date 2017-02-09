جديد أزمة الرجاء

اقتنع لاعبو الرجاء الرياضي، بضرورة خوض الحصة التدريبية لليوم الخميس، استعدادا لمباراة شباب قصبة تادلة الأحد المقبل، برسم الدورة 17 من البطولة الوطنية، وذلك رغم عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.

وقال مصدر من مركب الوازيس، إن سعيد حسبان، رئيس الفريق الأخضر، دعا اللاعبين إلى اجتماع أمس الأربعاء، غير أنهم رفضوا الحضور.

وأضاف المصدر نفسه، أن حسبان سيصرف منحتين للاعبي الرجاء في الأيام المقبلة، ثم راتب شهر واحد، علما أنهم ينتظرون صرف 8 منح وراتب 3 أشهر.

ويتواصل لاعبو الرجاء مع منخرطين، يطالبونهم بالصبر والدفاع عن ألوان الفريق الأخضر في منافسة البطولة الوطنية، إلى حين إيجاد حل سريع للمشكل.

ويطالب جمهور الرجاء والمنخرطون، الذين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية ثالثة أمام مركب الوازيس، برحيل حسبان وعقد جمع استثنائي عاجل.

وقال الموقع الرسمي للنادي، إن امحمد فاخر، مدرب الفريق الأول، عقد اجتماعا مع الرئيس من أجل “تدارس وضعية الفريق الحالية وضرورة منافسته على اللقب”.

وأراد الموقع الرسمي نفي أي خلاف بين المدرب والرئيس، مبرزا أن فاخر أكد لحسبان، أن “الفريق بات جاهزا للمنافسة على لقب البطولة هذه السنة”.

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