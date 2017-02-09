ترامب عاش لحظة رعب في طائرة فوق فلوريدا

بدأت السلطات الأمريكية التحقيق في حادثة اقتراب طائرة مدنية من طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تحليقها في سماء ولاية فلوريدا، يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت قناة ABC استنادا إلى مصادر لها أن الحادثة وقعت عندما كان ترامب متوجها إلى مقره “مارلاغو” في ولاية فلوريدا بغية قضاء عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أن طائرة مدنية اقتربت من الطائرة الرئاسية على مسافة أقل من 5.5 كيلومتر وهي أدنى مسافة مسموح بها بين الطائرة الرئاسية، في حال وجود رئيس الدولة على متنها، وأي طائرة أخرى.

وأكدت قناة ABC أن طاقمي الطائرتين والعاملين في برج المراقبة كانوا على اتصال دائم فيما بينهم، ولم يحدث أي تهديد باصطدام الطائرتين.

روسيا اليوم

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