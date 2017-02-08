بات الدولي المغربي مهدي بنعطية، في ورطة حقيقية، بعدما بات حبيس مقاعد البدلاء في جوفنتوس الإيطالي، ما يعني عودته إلى بايرن ميونيخ الألماني في نهاية الموسم الحالي.

ومن بين شروط بقاء بنعطية في جوفنتوس، هو المشاركة في 30 مباراة، ليتمكن الفريق الإيطالي من شراء عقده من بايرن ميونيخ، كما هو منصوص عليه في عقد الإعارة بين الطرفين.

وسيكون على بنعطية البحث عن فريق آخر في الصيف المقبل، إذا استمر الحال على ما هو عليه، علما أن مارسيليا قدم عرضا مغريا لضمه في يناير الماضي، غير أن الدولي المغربي رفضه.

وحسب الصحافة الفرنسية، فإن مسؤولي مارسيليا سيقدمون عرضا جديدا لبايرن ميونيخ في الصيف، من أجل انتداب الدولي المغربي.

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