نقل رئيس نيجيريا إلى بريطانيا بعد مضاعفات صحية

قالت وسائل الإعلام البريطانية، إن الرئيس النيجيري محمد بخاري، وصل قبل أيام إلى بريطانيا بسبب مضاعفات صحية.

ومن المقرر حسب المصادر نفسها، أن يجري الرئيس النيجيري فحوصات دقيقة، للتأكد من سلامته.

وقال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد، اليوم الأربعاء إن رئيس البلاد محمد بخاري يوجد في إجازة طبية في بريطانيا، ويتمتع بصحة جيدة، وليس هناك أي خطر عليه.

وأضاف محمد للصحافيين في أبوجا “أستطيع التأكيد أن الرئيس بصحة جيدة وليس في خطر إطلاقا. إنه ليس في المستشفى.”

وحاول الوزير النيجيري التقليل من مخاوف الشعب النيجيري على صحة الرئيس، فيما طالبت المعارضة بالكشف عن تفاصيل زيارته إلى بريطانيا، ونتائج الفحوصات الطبية.

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