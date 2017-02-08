المالكي في أول مهمة رئيسا لمجلس النواب

مثل رئيس مجلس النواب ، حبيب المالكي، أمس الثلاثاء بالعاصمة الهايتية بورتوبرانس، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية هايتي، فخامة جوفنيل مواز ماردي.

وخلال هذه المراسيم التي جرت بمقر البرلمان الهايتي، أدى الرئيس المنتخب اليمين أمام اعضاء البرلمان،بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب، أن الرئيس الهايتي الجديد استقبل في وقت لاحق من نفس اليوم، المالكي الذي نقل اليه تهانئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربا له عن متمنياته بالنجاح في أداء مهمته.

وشكل الاستقبال، مناسبة لرئيس مجلس النواب لاستعراض المجالات التي تشكل المحاور الرئيسية لأوجه التعاون الذي يجمع المغرب بهايتي، حيث ذكر بمضامين الشراكة التي أطلقها المغرب مع هايتي والتي تلائم احتياجات هذا البلد، خاصة في مجال التكوين، عبر اعتماد برامج تسمح لعدد مهم من الطلبة الهايتيين متابعة دراستهم في المغرب.

كما أبرز المالكي خلال هذا اللقاء التجربة الرائدة التي راكمتها المملكة في المجال الفلاحي وتنمية العالم القروي خاصة في ما يتعلق باستعمال الأسمدة وتدبير الموارد المائية.

وعلى المستوى البرلماني، أبرز المالكي أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلسا البرلمان في البلدين من خلال تبادل التجارب وتمتين العلاقات بين منتخبي الشعبين، معتبرا أن مجال العمل البرلماني يشكل رافعة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الذين يتقاسمان نفس الانشغالات المرتبطة بالتنمية والديمقراطية.

وفي هذا الصدد، أشاد المالكي بروابط الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين، واعتزازهما بجذورهما الافريقية.

وسجل البلاغ أن “المملكة، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية، استعادت مكانها الطبيعي، ضمن منظمة الاتحاد الإفريقي، وهي تصر على مواصلة المساهمة في بناء القارة الإفريقية التي لديها الكثير مما تقدمه لعالم يشوبه عدم الاستقرار”. ومن جانبه، أشاد رئيس جمهورية هايتي بهذا اللقاء، واعرب عن تقديره للتجربة المغربية في مختلف المجالات خاصة تلك التي تهم بلاده.

وطلب من رئيس مجلس النواب إبلاغ تهانئه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي كما حرص على التنويه بالاصلاحات التي أطلقها جلالة الملك والتي جعلت من المغرب نموذجا للتنمية والاستقرار بالمنطقة.

وأكد رئيس جمهورية هايتي، أن بلاده تعتبر المغرب “بلدا شقيقا وصديقا” مشيدا بنجاح العمل الدبلوماسيي لجلالة الملك في افريقيا.

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