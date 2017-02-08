مواضيع جريدة الصباح غدا الخميس

تقرؤون في جريدة “الصباح” غدا الخميس، تفاصيل فضيحة رشوة ب 50 مليونا تطيح بقاض بالرباط، إذ أصيبت الأوساط القضائية بصدمة وحديث عن مؤامرة والرميد يحرك المتابعة.

وفي خبر آخر، “الصحراء تنسف حلف البيجيدي والاستقلال”، إذ أن شباط يفقد السيطرة على قيادات بالأقاليم الجنوبية تمردت على الهدنة مع العدالة والتنمية.

وتجدون في الصفحة الأولى، تفاصيل اعتقال زعيم “فتوات” عين الذئاب، إذ أن حسابات بين مروج كوكايين ومدمن تحولت إلى ملاحقة بملاهي الشريط السياحي.

وتقرؤون في العدد ذاته، ملفا متكاملا عن عين الحب، بعنوان “عيد الحب .. “الزعطة زغبية”.

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