بوحدوز: الملك كان يريد حضور نصف نهائي “الكان”

قال عزيز بوحدوز، الدولي المغربي المحترف بنادي سانت باولي الألماني، إن الملك محمد السادس، كان سيحضر نصف نهائي كأس إفريقيا 2017 بالغابون، لو تأهل المنتخب الوطني على حساب مصر في ربع نهاية المنافسة.

وأضاف بوحدوز، في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، أن الشعب المغربي قدم دفعة معنوية كبيرة للاعبي المنتخب في كأس إفريقيا، ما جعلهم يقدمون مستوى جيد، لتأتي هزيمة مصر القاسية، التي أخرجت المغرب من ربع النهاية.

ولم يخف بوحدوز، مفاجأته بدخوله أساسيا في مباريات الأسود في كأس إفريقيا، بعدما عاد لتوه من الإصابة، وتم استدعائه في آخر لحظة، بعد كثرة المصابين قبل بداية المسابقة.

وقال بوحدوز، “لدينا منتخبا قويا، وعلينا التفكير في المستقبل، بعدما أثرت فينا هزيمة مصر. الوقت مناسب الآن من أجل تقييم نتائجنا في كأس إفريقيا، وجعلها منطلقا نحو إنجازات أخرى مستقبلا”.

تعليقات