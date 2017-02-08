طقس الخميس .. لا أمطار وانخفاض في درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية ومن المحتمل شرق المنطقة الشرقية وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن تكون صقيع محليا بالمرتفعات عند الليل والصباح كذلك، فيما سيكون الطقس مستقرا ومشمسا على العموم بباقي جهات المملكة.

ومن المتوقع أيضا أن تصبح السماء غائمة جزئيا غرب المملكة خلال الليلة القادمة. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية وشرقية بمنطقة طنجة ومن القطاع الغربي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وبشمال المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والغرب واللوكوس والشاوية والجنوب-الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بالسواحل ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 إلى 18 درجة بأقصى جنوب البلاد. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و20 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة، ومابين 20 و26 درجة بسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب واللوكوس ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و32 درجة بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية وجنوب بوجدور، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.

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