الأصفار تطيح بالأساتذة المتدربين

“الصباح” تنفرد بنشر بعض المعدلات المحصل عليها في الاختبارات الكتابية

حاز نحو 260 مرشحا من الأساتذة المتدربين يفوق عددهم 9300 مترشح ومترشحة، ورسبوا خلال امتحانات الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، على معدل أقل من 10 على 20 في مختلف الاختبارات الكتابية.

وكشفت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ل”الصباح” عن بعض المعدلات التي حصل عليها الأساتذة المتدربون، الذين يفوق عددهم 9300 مترشح، رسبوا خلال امتحانات الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، ولم يتجاوز 1083 منهم، سقف 8 على 10 برسم الاختبارات الكتابية. و قالت المصادر نفسها، ردا على بعض الاتهامات الصادرة عن بعض الأساتذة المتدربين “ هناك من المترشحين من حصل على نقطة صفر على عشرين في اللغة الفرنسية، وتحديدا في الأكاديمية الجهوية للتعليم بالجهة الشرقية، وأن الوزارة مستعدة لنشر وقائع ذلك كي يطلع عليها الرأي العام الوطني”. وفي أكاديمية بني ملال خنيفرة، هناك من الممتحنين من حصل على 0.25 على 20 في مادة اللغة العربية، والنقطة نفسها، حاز عليها بعض الأساتذة المتدربين في مادة الرياضيات والعلوم بأكاديمية التربية والتعليم في الجهة الشرقية نفسها.

ولم يتساهل المصححون من رجال التعليم الذين تم اختيارهم للقيام بهذه المهمة، بناء على الكفاءة والتخصص، مع الممتحنين، إذ منحوهم نقطا يستحقونها، بدل النفخ فيها، حيث إن عددا من المترشحين نالوا نقطا ضعيفة جدا تعكس مستواهم المحدود، نظير نقطة 1.38 على 20 في مادة الرياضيات والعلوم بجهة بني ملال خنيفرة، و1،75 على 20 في مادة نهم تخصص الفيزياء والكيمياء الثانوي والتأهيلي بجهة سوس ماسة، و2،33 على 20 في التخصص نفسه بجهة الرباط سلا القنيطرة، و2،5 على 20 في مادة الفلسفة في جهة الدار البيضاء سطات.

ويأتي تطبيق هذه الصرامة في التنقيط، وعدم التسامح مع أي كان، توخيا للمردودية العلمية في التدريس، وتحقيق نتائج أفضل على مستوى المردود التعليمي والتربوي لفائدة أبناء الشعب. وسيكون من الصعب على بعض الأصوات أن ترتفع بعد الكشف عن بعض النماذج من التنقيط في بعض المواد، لتعلن عن مساندتها للراسبين، خصوصا أن هناك استعدادات جارية على قدم وساق من أجل خوض أشكال احتجاجية تصعيدية لتوظيف الفوج كاملا، الذي شهد رسوب العشرات من الأساتذة المتدربين.

وإذا كانت تنسيقية الأساتذة المتدربين قد نددت بما وصفته «بالترسيب الجبان في حق الأساتذة»، فإن صناع القرار في وزارة التربية الوطنية يرون أن مساعدة بعض الممتحنين على النجاح غير المستحق، هو «الجبن بعينه»، الذي لن تقبل الوزارة مهما كان أن تخضع له، وتستجيب له. وسيضاف الراسبون إلى لائحة زملائهم بمركز العرفان، و»المرسبين» في التدريب العملي، وهو الأمر الذي يتنافى مع جوهر الاتفاق المبرم مع الجهات المعنية، القاضي بتوظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الاجتماعي والقطاعي.

عبد الله الكوزي

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