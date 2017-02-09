السبت 11 فبراير 2017
الأصفار تطيح بالأساتذة المتدربين

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1 تعليق

  1. 1

    إكرام

    على جمعيات أباء وأولياء التلاميذ التدخل لوضع حد لهذا المهزلة أساتذة متدربين دون المستوى ماذا ينتظر منهم لا شيئ تركوا المهمة التي دخلوا بها الى مراكز التكوين وعطوها للإحتجاجات و البلبلة وقالك على الدولة إنصافهم

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