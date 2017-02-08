وقفة احتجاجية جديدة ضد حسبان بالوازيس

علم موقع “الصباح”، أن فصائل رجاوية ومنخرطين ومحبين للنادي، باشروا اتصالاتهم من أجل تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مركب الرجاء الرياضي بالوازيس، من أجل المطالبة برحيل الرئيس سعيد حسبان.

وتعتبر هذه الوقفة الثالثة منذ ترؤس حسبان للرجاء، إذ من المقرر أن يشارك فيها أيضا منخرطون سحبوا ثقتهم من المكتب الحالي.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن تاريخ الوقفة لم يحدد بعد، غير أنها ستكون في الأيام القليلة المقبلة، من أجل الضغط أكثر على الرئيس للرحيل.

وخاض لاعبو الرجاء إضرابا جديدا أمس الثلاثاء، مطالبين بصرف مستحقاتهم العالقة.

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