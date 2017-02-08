السبت 11 فبراير 2017
شقق حولها أفارقة إلى حانات بالرباط

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1 تعليق

  1. 1

    سفير

    المهاجرين الافارقة بدأو يقتحمون الحدود بشكل خطير جدا، و يلزم علينا ايقافهم ورميهم خارج المغرب. المغرب بلد الامان وسلام لكن مدامة الحدود غير مشددة فهذا ييسر لكل صعلوك افريقي ان يستغل طيبوبة المغاربة و دخول في افساد اخلاقهم.

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