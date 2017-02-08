دبي استقبلت لوحدها 15 مليون سائح في 2016

استقبلت إمارة دبي خلال السنة الماضية 14.9 مليون سائحا ، بزيادة نسبتها 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2015.

وأوضحت إحصائيات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أن الإمارة سجلت معدل نمو سنوي مركب بلغ 8 بالمائة خلال أربع سنوات (2012-2016) منذ إطلاق رؤية دبي السياحية 2020 .

وأبرزت (دبي للسياحة) أن هذا الأداء يمثل ضعف متوسط معدلات النمو العالمية التي تناهز نسبة 4 بالمائة خلال نفس الفترة، بحسب توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

واعتبرت أن الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة، والذي تم تحقيقه في عام شهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات وتحديات كثيرة، سيسهم في منح الزخم للوصول إلى الهدف المتمثل في استقبال 20 مليون سائح سنويا بحلول عام 2020، وبالتالي المساهمة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وأظهرت الإحصائيات أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم للسياح المتوجهين إلى دبي ، إذ بلغ عددهم خلال السنة الماضية 3.4 مليون سائح ، بزيادة بلغت نسبتها 5 بالمائة مقارنة بعام 2015.

كما عززت أوروبا الغربية من مكانتها كثاني أكبر منطقة مصدرة للسياح إلى دبي، حيث شكلت نسبة السياح القادمين منها نحو 21 بالمائة من إجمالي السياح الوافدين إلى الإمارة، ليبلغ عددهم 3.1 مليون سائح، بزيادة نسبتها 4 بالمائة بالمقارنة مع عام 2015 .

ومن جهة أخرى، أشارت (دبي للسياحة)، إلى زيادة العرض السياحي من الغرف الفندقية خلال السنة الماضية بنسبة 5 بالمائة، لتصبح دبي ضمن المدن العشر الأولى في توفير أكثر من 100 ألف غرفة فندقية، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية بها مع نهاية العام الماضي 102845 غرفة .

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