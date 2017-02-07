عصابة عين الذئاب في قبضة الأمن

تفاعلت الإدارة العامة للأمن الوطني، بجدية وحزم مع ما نشر في جريدة “الصباح”، في عدد اليوم الثلاثاء، بخصوص عصابة “فتوات” مكونة من 15 فردا، تفرض سطوتها على ملاه ليلة بعين الذئاب، إذ تم اعتقال بعضهم فيما لازال البحث جاريا على الآخرين.

وحسب معلومات حصل عليها موقع “الصباح”، فإن من بين المعتقلين امرأة، فيما كثفت المصالح الأمنية من تحرياتها لاعتقال الباقي، إذ تكلف المدير العام للأمن الوطني شخصيا بالقضية.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن “فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم فتاة وقاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع وإلحاق أضرار مادية بملك الغير، وتهديد العاملين بملهى ليلي بالشريط الساحلي عين الذئاب بالدار البيضاء”.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم تم منعهم، مساء أمس الاثنين، من ولوج ملهى ليلي بمنطقة عين الذئاب، بسبب القيود التنظيمية المرتبطة بالسن، وهو ما دفعهم إلى تهديد مسير المحل بواسطة سكين كان بحوزتهم، قبل أن يعمدوا إلى إلحاق أضرار مادية بسيارته الشخصية، التي كانت مستوقفة قبالة الملهى الليلي.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدائرة الأمنية المختصة ترابيا تمكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بعين المكان، قبل أن تسفر التحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، وحجز السلاح الأبيض الذي استعمل في عملية التهديد وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، على التوالي، تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للرشداء، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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