مواضيع جريدة الصباح ليوم غد

تقرؤون في جريدة الصباح، تفاصيل الدعوة القضائية التي رفعها مدير “دوزيم” سليم الشيخ، على عارضة الأزياء والصحافية سلوى بوشعيب، التي اتهمته باغتصابها.

وفي خبر آخر، تجدون “ملاعب كلفت 50 مليارا مهددة بالتلاشي”، بعد اختلالات الاستعمال وخرق دفاتر التحملات ومشاكل الصيانة والاستغلال الانتخابي تهدد ملاعب العشب الاصطناعي.

وفي موضوع آخر، “إلزام الحجاج بالأداء الإلكتروني”، و400 درهم لخدمات الإرشاد مع الوكالات و800 درهم مع الأوقاف.

وفي الصفحة الأولى تقرؤون “بيجيدي يستعد للأسوأ، إذ أن بنكيران يوصد باب المشاورات الحكومية والعدالة والتنمية يبدأ مرحلة البحث عن أمين عام جديد.

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