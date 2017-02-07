السجن النافذ في حق بدر هاري

قضت المحكمة العليا في لاهاي الهولندية، اليوم الثلاثاء، بسجن البطل العالمي المغربي بدر هاري، لستة أشهر نافذة، ليؤكد ذلك حكم محكمة الاستئناف بالسجن سنتين منها 10 أشهر موقوفة التنفيذ.

وقالت جريدة “AD” الهولندية، إن بينيديكت فيك، محامي بدر هاري، أكد أن موكله سيحل بهولندا بعد أيام لقضاء عقوبته الحبسية، علما أنه في المغرب حاليا.

وتقدم رجل الأعمال الهولندي كوين إيفيرينك، بشكوى ضد بدر هاري، قال فيها إن البطل العالمي اعتدى عليه في أمستردام.

ومن المقرر أن ينهي هذا الحكم، حلم بدر هاري بمواجهة ريكو من جديد الصيف المقبل، بعد أن انهزم أمامه أخيرا في نزال الاعتزال.

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