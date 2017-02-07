طقس الأربعاء .. عودة الأمطار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا، خلال الصباح، فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية وشمال المنطقة الشرقية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل وذلك خلال الليل والصباح وأيضا تكون صقيع بالمرتفعات عند الليل والصباح، فيما سيكون الطقس مستقرا ومشمسا على العموم بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق عموما بمجموع أرجاء البلاد. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 03 و08 درجات بالهضاب العليا الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و13 درجة بشمال المنطقة الشرقية والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 إلى 18 درجة بالسواحل وأقصى جنوب البلاد. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 10 و15 درجة بالريف ومرتفعات الأطلس والهضاب الشرقية، ومابين 15 و20 درجة بشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 20 و25 درجة باللوكوس ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي للبلاد والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية وسيصبح محليا قوي الهيجان صباحا ما بين آسفي ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وسيكون هائجا بباقي السواحل الأخرى، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء.

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