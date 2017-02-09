الإثنين 27 فبراير 2017
قتل صديقه بعدما مس شرف زوجته

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1 تعليق

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    bouknadel

    المرحوم كان من خيرة الناس ولم يكن في جلسة خمرية بل كان في المقهى يشاهد مباراة مصر مع بوركينافاصو واتاه المسمى جمال و استدرجه الى مكان خالي حين كان يختبيء الجاني فانهال عليه بحجر على الراس ثم بسيف على المنطقة العلوية من الجسد و توفي بعد 12 ساعة في المستشفى و هو من قال ماكتبت بحضور الدرك قبل موته بنزيف في الدماغ وقال ايضا ان الجاني تناول الحبوب المهلوسة و حرضه شخص اخر وتمت مظاهرة يوم الجنازة على الدرك الملكي لانهم حاولوا تزوير الحقاءق . حاليا يقبعون اربع اشخاص في سجن الزاكي:القاتل+المستدرج+المحرض+المتستر عن الجريمة

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