قتل صديقه بعدما مس شرف زوجته

الموقوف أكد أن الهالك أهانه في كرامة شريكة حياته وصرح له بممارسة الجنس معها

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة الحضرية لسيدي أبي القنادل بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأحد الماضي، متهما بقتل صديقه بسيف.

وأحالت النيابة العامة الموقوف على قاضي التحقيق الذي استنطقه في تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأودعه السجن المحلي بسلا

وكشف مصدر «الصباح» أن الهالك (27 سنة) كان بجلسة خمرية مع الموقوف الخميس الماضي بسيدي أبي القنادل، وصرح له أن زوجته سبق أن ربط معها علاقة عاطفية، ما أجج غضب الجاني الذي استل سلاحه الأبيض، وحاول ذبح المتوفى، وبعدما فشل في ذلك، انهال عليه بضربة قوية على رأسه، كما طعنه في يديه وبطنه سببت له نزيفا دمويا حادا، ما أدى إلى وفاته، بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى.

واستنادا إلى المصادر ذاتها أمرت النيابة العامة بنقل جثة الهالك الذي كان يشتغل قيد حياته حلاقا إلى مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط لإجراء تشريح طبي عليها لتحديد الأسباب الطبيعية وراء الوفاة.

وبحسب المصادر نفسها سارعت عناصر المركز الترابي لإيقاف المتهم الرئيسي، وتبين من خلال تصريحاته الأولية أنه متورط في الجريمة، وأنه كان على علاقة عاطفية مع فتاة انتهت بزواجهما دون عقد رسمي، وأنجبت منه، وكان يستعد إلى إبرام العقد في الشهور المقبلة. وصرح الموقوف أمام المحققين أن الهالك أهانه في كرامته حينما صرح له أن زوجته كانت لديه علاقة عاطفية معها، وسبق أن مارس معها الجنس، ما أجج غضبه وقرر الانتقام منه بطعنه بسكين، والفرار من مسرح الجريمة.

وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات أوقفت الضابطة القضائية زوجة الموقوف وأفرجت عنها، بعدما استمعت إلى أقوالها في محاضر رسمية، كما استمعت إلى شخص ثالث في إطار الاستئناس، للوصول إلى الحقائق الكاملة في الموضوع، وأوضحت أنها متزوجة من الجاني عن طريق الفاتحة، وأن الهالك أهانها في كرامتها حينما اتهمها بممارسة الفساد معه، وأنها بريئة من ذلك.

وفي سياق متصل، استمع المحققون إلى ذوي حقوق الهالك حول علاقة الأخير مع الجاني، كما جمعت الضابطة القضائية معلومات عن المتوفى، الذي تسلمته من إدارة المستشفى الجامعي بالرباط، وجرى دفنه بحضور أفراد عائلته الذين يتحدرون من جماعة السهول.

وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاق الموقوف في الأيام القليلة المقبلة حول الاتهامات المنسوبة إليه، بعدما قررت النيابة العامة عرضه على غرفة التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بالقضية.

عبدالحليم لعريبي

تعليقات