بطالة

استقر معدل البطالة عند 9.4 وطنيا خلال السنة الماضية، حسب معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص حالة سوق الشغل، بعد تسجيل فقدان الاقتصاد الوطني 37 ألف منصب شغل صاف، ليبلغ حجم السكان العاطلين مليونا و105 آلاف شخص، وعرف معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني ارتفاعا بنسبة 13.1 % لدى الرجال، أي أكثر من ضعف المعدل المسجل لدى النساء (6.2 %).

حبوب

حذرت دراسة حديثة، منجزة بتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو”، من مرض جديد يهدد المحاصيل الفلاحية بالمغرب، تحديدا الحبوب، ويمتد إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ومناطق أخرى من العالم، موضحة أن هذا المرض، هو نوع نادر من سلالة ما يعرف باسم “صدأ أوراق القمح”، الذي لم يعثر له المتخصصون بعد على اسم جديد، فيما نبهت الدراسة المناطق المعنية بالمرض، إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لتقليل أضراره.

بصل

دق العشرات من منتجي البصل بحقول الحاجب وضواحيها، ناقوس الخطر بسبب الانخفاض غير المسبوق في أسعار البصل، التي انخفضت إلى 70 سنتيما للكيلوغرام، وهو ما تسبب في عجز مالي كبير لدى المنتجين بضيعات مكناس والحاجب وبودربالة، وبلغت الخسائر في صفوف بعض كبار المنتجين 400 مليون سنتيم، فيما تمكن من استثمر 100 مليون، من استرجاع 20 مليونا فقط من الكلفة الإجمالية، مطالبين بتدخل الدولة لمساعدتهم على احتواء هذه الخسائر.

ب . ع

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