طرح هواتف “غالاكسي آي”

أطلقت شركة “سامسونغ” الجيل الجديد من هواتفها “غالاكسي آي” في المغرب، وستعمد إلى تسويق الهواتف الجديدة في الأسواق، عبر ثلاثة نماذج، هي “غالاكسي آي 7″، بشاشة قياسها 5.7 بوصات، و”غالاكسي آي 5″، بقياس 5.2 بوصات، وكذا “غالاكسي آي 3” بشاشة يصل قياسها إلى 4.7 بوصات، فيما تجمع هذه الهواتف بين تصاميم جذابة وكاميرا متطورة، وعدد من المزايا التي من شأنها تسهيل الاستخدام اليومي.

وبهذا الخصوص أكد أيوب بالسعيد، مسؤول بشركة “سامسونغ” المغرب، التزام الشركة تجاه زبائنها وسعيها المتواصل إلى الابتكار، حتى يكون كل منتوج من منتوجاتها أكثرها تقدما وتطورا في السوق، موضحا بالقول، إن “آخر جيل من هواتف غالاكسي آي، هو علامة دالة على التزامنا، إذ جمعنا فيه بين مقاربتنا الفريدة للتصميم، وميزات أحبها زبائننا واستأنسوا بها في هواتف غلاكسي إس 7، وهي الميزات الإضافية، التي تضمن تمتع مستخدم الهواتف الجديدة بتجربة متطورة وأداء رفيع المستوى، دون الاستغناء عن الشكل والرونق”.

وتتميز هواتف “غالاكسي آي” بإطارها المعدني وظهرها الزجاجي ثلاثي الأبعاد، التي توشح عادة هواتف “سامسونغ” الرفيعة، وبفضل زر الاستقبال الذي يمكن المستخدم من الولوج فورا إلى تطبيق الكاميرا، يعتبر هاتف “غالاكسي آي” أكثر استجابة من أي وقت مضى لمتطلبات الزبناء، كما يوفر راحة عند الاستخدام، علما أن الهواتف الجديدة، متاحة في الأسواق بثلاثة ألوان، هي الأسود والأزرق والوردي.

نصائح

تطبيق للتمارين الرياضية

يتيح تطبيق “ثينك إيت ليفت” (Think Eat Lift) جديد لرواد القاعات الرياضية، تنظيم وضبط برامجهم التدريبية بطريقة فعالة، إذ يمكن للمتدربين الاعتماد على التطبيق، لتتبع تدريباتهم بطريقة بسيطة، والحصول على أقصى استفادة من الأنشطة المختلفة.

ويوفر التطبيق، الموجه أساسا إلى فئتي المبتدئين ومتوسطي المستوى، معرفة التمارين الرياضية المناسبة لهم، والتعرف على زمن الراحة المناسب بين كل تمرين، وكذا الأوزان الملائمة، وغيرها من المعلومات التي تساعد المتدرب على القيام بالتمارين بفاعلية.

ويتيح التطبيق أيضا، بناء عادات رياضية خاصة بالمستخدم، وتتبعها بكل سهولة، مع تقديمه لرسومات بيانية توضح وتيرة التقدم على المدى الطويل، فيما يوفر مدونة داخلية، يمكن من خلالها الحصول على أحدث الأبحاث في مجال التدريب واللياقة والتغذية.

ب . ع

تعليقات