المساحات التجارية تمطر الزبناء بعروضها

منافسة شديدة وحرب تجارية مشتعلة سلاحها التخفيضات

تختلف الصيغ المختارة من قبل مختلف المساحات التجارية، حسب الفئة المستهدفة لكنها تحوم كلها حول الأسعار المنخفضة. وفي هذا الإطار اختارت سلسلة متاجر “مرجان” أن يعيش زبناؤها ” أيام الهمزة” في متاجرها، في حين تعدهم محلات “أسيما” بتكسير الأسعار، وخصصت “بريكوما”، منشورا من 24 صفحة لمناسبة السنة الجديدة تعلن فيه عن تخفيضات 2017، في حين اعتادت العلامة التركية “بيم” تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لعروض بأسعار تتحدى المنافسة.

ولاحظت “الصباح”، خلال جولة ببعض المساحات التجارية الكبرى أنها تعرف إقبالا ملحوظا في كل أيام الأسبوع ويزداد الإقبال، خلال نهاية الأسبوع. وتعد الأروقة التي تضم أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية والتجهيزات الإلكترونية الأكثر جذبا لاهتمام الزبناء، الذين يبحثون عن الفوز بأهم العروض. وتعرف الأروقة المخصصة للتجهيزات الإلكترو منزلية إقبالا من قبل الوافدين على المساحات التجارية الكبرى خلال هذه الأيام. وتشهد الأروقة المخصصة لأجهزة التلفزيون ازدحاما كبيرا يومي السبت والأحد، وذلك بفعل التخفيضات التي تخصصها أغلب المساحات التجارية بشراكة مع الشركات المصنعة، ما يشجع الأسر على تغيير تجهيزاتها القديمة بأخرى جديدة تشتمل على تكنولوجيا متطورة، أو اقتناء أجهزة جديدة لم تكن متوفرة لديها من قبل. وتعد أجهزة التلفزيون من بين منتوجات القطاع التي تعمل الأسر على تجديدها كلما ظهر جيل جديد منها كما هو الحال بالنسبة إلى أجهزة التلفزيون من نوع (LCD) و(LED)، وذلك لخصائصها التكنولوجية مثل جودة الصوت والصورة التي تتوفر عليها هذه الأجهزة الجديدة، سيما بعد الانخفاض الذي سجلته أسعارها، إذ مكن هذا التطور عددا من الأسر من الولوج إلى هذه العينة من المنتوجات التي كانت محصورة في السابق على فئة محدودة.

وتعمل المساحات التجارية الكبرى على تقديم عروض متنوعة تستجيب لكل الإمكانيات، كما أنها أحدثت ما يشبه الشباك الوحيد، إذ يوجد داخل هذه المساحات ممثلون عن شركات التمويل، التي تعرض صيغا تمويلية للراغبين في اقتناء هذه المنتوجات.

وأوضح مسؤول عن مقر شركة تمويل موجود بإحدى المساحات التجارية، في تصريح لـ”الصباح” أن ملفات طلب القروض تدرس في ظرف وجيز، وإذا كانت الشروط متوفرة، فإن المصادقة على القرض لا تتطلب أكثر من ساعة، ويمكن للزبون أن يقتني ما يرغب فيه في حينها.

وساهمت المساحات التجارية الكبرى في إنعاش مبيعات قطاع التجهيزات المنزلية، التي سجلت خلال السنوات الأخيرة، نسبة نمو تتراوح ما بين ما بين 10 % و 14.

وأكد مسؤول بإحدى المساحات التجارية الكبرى أن النسبة الكبرى من مقتنيات التجهيزات المنزلية المسوقة تمول عن طريق القروض، ما دفع هذه المساحات إلى السماح بفتح مكاتب لشركات التمويل من أجل تسهيل الولوج إلى مصادر التمويل بالنسبة إلى الراغبين في اقتناء هذه المنتوجات. كما تعمل هذه المساحات بشراكة مع الشركات المصنعة على تخصيص عروض تحفيزية تهم أغلب فترات السنة. ولم يعد تسويق منتوجات التجهيزات الإلكترونية، من خلال السياسات المعتمدة من قبل المساحات التجارية الكبرى، مرتبطا بمواسم معينة، بل أصبح الإقبال على هذه المنتوجات طيلة السنة.

ورغم أن قنوات تجارة القرب التقليدية تظل مهيمنة، فإن العروض التحفيزية للمساحات التجارية الكبرى أثرت على نشاط محلات تجارة القرب بالأحياء الشعبية التقليدية، التي ما زالت صامدة، وذلك بالتسهيلات التي تمنحها لزبنائها بالأحياء التي توجد بها.

“بطاقات وفاء” لجذب الزبناء

أصبح زبناء المحلات التقليدية، يفضلون التوجه إلى المساحات الكبرى بدافع الاطلاع، فيما تلجأ أغلب الأسر إليها، بالنظر إلى الفرص المتنوعة التي توفرها، والتخفيضات التي تعلن عنها من فترة إلى أخرى والخدمات التي تقدمها. فبعض هذه المساحات أصبحت توزع على زبنائها، بغرض ضمان وفائهم، بطاقات خاصة بها، تحت مسمى “بطاقات الوفاء”، تمكنهم من الأداء بواسطتها، إذ تتوفر على رصيد يحدده الزبون حسب إمكانياته، ويمكن السماح بتجاوز الرصيد المحدد على أن يقتطع من الحساب البنكي للزبون سواء دفعة واحدة، أو عبر أقساط شهرية، كما أن هذه المساحات تسمح، من خلال اتفاقيات شراكة مع بعض شركات التمويل، بفتح فروع لها، إذ يمكن للراغب في اقتناء التجهيزات المنزلية أن يلجأ إلى هذه الشركات لتمويل مقتنياته عبر القروض الاستهلاكية، وذلك في ظرف وجيز.

عبد الواحد كنفاوي