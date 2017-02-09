حل أزمة الحكومة بيد بنكيران

أجرى الحوار: برحو بوزياني- تصوير: (عبد المجيد بزيوات)

< عين التجمع، أخيرا، منسقين جهويين جددا، ضمنهم وجوه قيادية ووزراء. ألا ترون أن تركيز هذه المسؤوليات في يد عدد من القيادات يتناقض مع مبدأ توسيع المشاركة وعدم تراكم المهام؟

< أولا عملية تعيين المنسقين الجهويين الجدد، تنسجم بشكل تام مع مقتضيات القانون الأساسي، الذي ينص على تعيين رئيس الحزب للمنسقين، بعد استشارة أعضاء المكتب السياسي. الأخ عزيز أخنوش، فعلا قام باستشارات واسعة مع أعضاء المكتب السياسي، قبل الإعلان عن أسماء المسؤولين الجهويين الجدد. فبعد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة في أكادير، كان من الضروري المرور إلى مرحلة وضع ميكانزمات وآليات لتنزيل الإستراتيجية.

في التجربة السابقة، كان المنسق الجهوي في جميع الحالات منسقا إقليميا في الوقت نفسه، ولم تكن التنسيقيات متلائمة مع التقطيع الجهوي الجديد، وكانت هناك مناطق فيها منسقان، وكان أول عمل يجب الانكباب عليه، هو ملاءمة التقسيم الجهوي للحزب مع التقطيع الجهوي للبلاد، والذي ينص على 12 جهة.

ويعتبر المنسقون الجهويون اليوم المسؤولين عن تفعيل وتنزيل الإستراتيجية الجديدة التي تبلورت من خلال الحوار الوطني في اللقاءات الجهوية، مع تفادي تحمل المنسق الجهوي مسؤولية التنسيق إقليميا، لأن مهام الطرفين مختلفة، وهذا هو الجديد اليوم، ولا أعتقد أن هذا التمييز أو الفصل بين المهمتين سيزيد تراكم المسؤوليات على بعض الأطر الحزبية.

ونحن اليوم في مرحلة إعادة بناء الحزب، ومن قصدتهم في السؤال لا يتجاوز عددهم أربعة أطر منهم وزراء، وآخرون نواب، وكلهم متمرسون وراكموا تجربة سياسية وتنظيمية في الحزب، ولا أظن أن تحملهم مسؤولية التنسيق الجهوي ستؤثر على عطائهم، خاصة في مرحلة لا تعرف حركية سياسية في ظل العمل بحكومة تصريف الأعمال.

لكن، أود التركيز على المنسقين الجدد، والذين تبلغ نسبتهم 90 في المائة، وهذا هو الأهم في رأيي، لأنهم مناضلون جدد، يتحملون لأول مرة مسؤولية التنسيق الجهوي، في انسجام تام مع القانون الأساسي.

< أبعدت وجوه ساهمت لسنوات في تحمل المسؤولية الجهوية، ألا تخشون أن تثير العملية ردود أفعال عكسية، وأنتم على أبواب المؤتمر الوطني؟

< أولا ليس هناك إبعاد، فالأخ الرئيس التقى مع المنسقين السابقين والاستشارات كانت موسعة جدا، وهم في الحقيقة يحضون باحترامه ويعول على عطائهم السياسي مستقبلا بالنظر إلى خبرتهم وتمرسهم الكبيرين. وأعتقد أن الحزب الذي ينجح في تحقيق مهامه، هو الذي يحسن تدبير تموقع طاقاته في المهام والمسؤوليات المحددة.

ويمكن أن أؤكد اليوم أن تموقع الطاقات التجمعية لم يكن موفقا، على اعتبار أن إعادة الهيكلة تنطلق من ضرورة التميز بين المهام السياسية والمهام العملية التي ترتبط بالميدان التي تتطلب حضور يومي والتصاق دائم بالمشاكل اليومية للمواطنين، وهذا هو عمل المنسقين عموما، بينما المهام السياسية تتم في الفضاء السياسي، عبر الحضور في النقاش العمومي الوطني، وهذا المجال يسع هذه القيادات التجمعية للمساهمة في التأطير والتتبع والنقاش السياسي.

< هل يمكن اعتبار نتائج انتخابات 7 أكتوبر أحد أسباب هذه التغييرات في الجهات؟

< أعتقد أن التراجع المسجل في نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يرتبط في جزء منه بهذا المشكل المتعلق بعدم وضع الفصل بين المهام السياسية والمهام العملية المرتبطة بالميدان، وهناك مرشحون كانوا يحصلون على 30 و40 ألف صوت، حين كانوا يمارسون نشاطهم الحزبي على المستوى الإقليمي، لكن حين جمعوا بين التنسيق الإقليمي والجهوي، لم يعد لهم الوقت للاهتمام بكل ما هو إقليمي، وبالتالي ضيعت على الحزب الآلاف من الأصوات الانتخابية.

ولذلك، حرصنا في القانون الجديد على الفصل بين المهام الإقليمية والجهوية، والتجمع اليوم غني بطاقاته، وحين نقوم ببعض التغييرات، فهذا لا يعني إقصاء بقدر ما هي الحاجة الماسة لوضع كل الطاقات والكفاءات في خدمة الحاجيات المتجددة للحزب. وأؤكد لكم أن التعيينات الجديدة تمت في إطار الشفافية، وفي إطار التشاور مع كل أعضاء المكتب السياسي، والنقاش كان إيجابيا وجادا، والجميع أكد على أهمية ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب، تساعد على تنزيل الإستراتيجية الجديدة، والتي يتوخى من ورائها الحزب تحقيق نتائج متقدمة في الخريطة السياسية، دون التخلي عن الطاقات والكفاءات التي شغلت هذه المواقع للاستفادة من خبرتها وتمرسها السياسي. بل إعادة الاعتبار إلى الطاقات والكفاءات، حسب الحاجيات المتجددة للحزب.