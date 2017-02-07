مواجهات دامية بين رجاويين ووداديين

الهجوم على حفل زفاف بالشهب وهروب المدعوين وتخريب سيارات وإصابة أمني

عاش سكان منطقة اسباتة بالبيضاء، ليلة الجمعة الماضي حالة من الهلع، بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين محسوبين على الرجاء والوداد الرياضيين، تخللها تراشق بالحجارة، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، من بينهم أمني، وتخريب وتهشيم زجاج السيارات.

وحسب مصادر “الصباح” فإن هذه المواجهات كادت أن تتسبب في كارثة بالمنطقة لولا التدخل الأمني، الذي نجح في فضها واعتقال ثلاثة من المتورطين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و25، إذ تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ومن المنتظر أن يحالوا اليوم (الاثنين) على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية من أجل بالضرب والجرح العمديين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وكشفت مصادر “الصباح” أن محسوبين على أنصار الرجاء الرياضي، واصلوا أعمال الشغب بعد نهاية المواجهة العنيفة مع الوداديين، إذ شنوا “غزوات” بشارع “الشجر” ودرب الكدية، كما هاجموا حفل زفاف قرب سينما المدنية الشهيرة بالمنطقة، وأشعل أحدهم ” فيميجين” داخل الحفلة، ما تسبب في فرار المدعوين.

واقتحم فصيل محسوب على الرجاء الرياضي، ملعب “تيسما” بابن امسيك، عصر الجمعة الماضي، من أجل وضع ترتيبات تنقل أفراده إلى القنيطرة لمتابعة مباراة النادي القنيطري والرجاء الرياضي، والتي جرت أول أمس (السبت) وانتهت بفوز الرجاء بهدفين لصفر.

واستنفر هذا الإنزال غير المتوقع لأنصار الرجاء، سيما أن أغلبهم قاصرون، المصالح الأمنية التي انتقلت عناصرها إلى الملعب، واعتقلت مشجعين رجاويين من بين الحضور، كانا مبحوثا عنهما منذ فترة طويلة، وهو ما أجج غضب زملائهما، قبل أن يتم احتواء الوضع، ويواصل أنصار الرجاء اجتماعهم، تحت مراقبة أمنية عن بعد، تحسبا لأي أحداث شغب محتملة.

وعند نهاية الاجتماع غادرت أنصار الرجاء الملعب جماعات، تتعقبهم المصالح الأمنية، وفي طريقهم إلى حي جميلة 2، توصلوا بخبر أن محسوبين على الوداد، خربوا شعارات “رجاوية” رسموها على الجدران. وانتقل أنصار الفصيل الرجاوي على عجل إلى الحي وتفاجؤوا بأن جداريتهم شوهت بمادة “لاغريس”، ليتحول الحي إلى مواجهة مفتوحة بين الوداديين والرجاويين، تخللتها عمليات كر وفر ومطاردة، وتبادل التراشق بالحجارة، تسببت في تهشيم زجاج عدد من السيارات كانت مركونة بالحي، وإصابة شخصين بجروح.

وحاولت عناصر الأمن التدخل لفض النزاع، إلا أنها تعرضت بدورها للرشق بالحجارة، أسفرت عن إصابة أمني بجروح، لحسن الحظ، لم تكن خطيرة، قبل أن تضطر إلى مطاردة المعتدين بين أزقة حي جملية، وانتهت بشارع إدريس الحارثي، باعتقال ثلاثة أفراد، نقلوا إلى مقر الشرطة.

وأوضحت المصادر أن من بين الجرحى مالك سيارة، احتج على عدد من أنصار الرجاء على إحداث الفوضى بالحي، وتخريبهم سيارته، فتعرض لاعتداء جسدي، نقل إثره إلى مستعجلات مستشفى مولاي رشيد.

وشهد مقر الشرطة، قدوم عدد من مالكي السيارات التي تعرضت للتخريب، الذين تقدموا بشكايات طالبوا فيها باعتقال المتورطين ومتابعتهم قضائيا، في الوقت الذي ما زالت المصالح الأمنية بابن امسيك تواصل تحرياتها لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأحداث، بعد أن تمكنت من تحديد هوياتهم.

مصطفى لطفي

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