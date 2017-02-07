مباريات قوية اليوم الثلاثاء

يعرف اليوم الثلاثاء، مباريات قوية في أوربا وآسيا، في مختلف البطولات القارية والمحلية.

في إسبانيا، يستقبل برشلونة أتلتيكو مدريد، في إياب نصف نهاية كأس ملك إسبانيا، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز أصدقاء ليونيل ميسي بهدفين لواحد.

وفي ألمانيا، تلعب مباريات دور سدس عشر الكأس، إذ يواجه هامبورغ نادي كولن، فيما يستقبل بايرن ميونيخ نادي فولفسبورغ.

وفي إيطاليا تلعب مباراة قوية برسم الجولة 23 من “الكالشيو”، إذ يستقبل روما فيورنتينا.

وسيكون على باريس سان جيرمان في فرنسا، تجاوز عقبة ليل، مساء اليوم، حين يلعب الفريقين مباراة برسم الجولة 24 من “الليغ 1″، فيما يستقبل مونبوليي المتصدر موناكو برسم الجولة نفسها.

وتتواصل في آسيا، التصفيات التأهيلية لدوري أبطال القارة، إذ يواجه الجيش القطري بونيودكور الأوزبكي زوال اليوم، فيما يستقبل الوحدة الإماراتي نظيره الوحدات الأردني، ويرحل السد لمواجهة استقلال طهران بإيران.

إليكم برنامج أبرز المباريات:

كأس ملك إسبانيا

برشلونة- أتلتيكو مدريد 20.00

كأس ألمانيا

هامبورغ- كولن 17.30

بايرن ميونيخ- فولفسبورغ 19.45

الدوري الإيطالي

روما- فيورنتينا 19.45

الدوري الفرنسي

مونبوليي- ليل 18.00

باريس سان جيرمان- ليل 20.00

دوري أبطال آسيا

الجيش القطري- بونيودكور الأوزبكي 15.15

استقلال طهران- السد القطري 15.30

الوحدة الإماراتي- الوحدات الأردني 16.15

تعليقات