روسيا ترصد جنودا أمريكيين على حدودها

أعلن المكتب الإعلامي التابع للقوات المسلحة الإستونية، الثلاثاء 7 فبراير أن عسكريين إستونيين وأمريكيين يبدأون تدريبات تمشيط على الحدود مع روسيا مشيا على الأقدام.

وأكد المكتب الأعلامي العسكري الإستوني لـ”إنترفاكس” أن أكثر من 200 من أفراد كتيبة استخبارية عسكرية إستونية وفوج الهجانة العسكري الأمريكي رقم 503، يبدأون اعتبارا من يوم الثلاثاء حملة تمشيط لحدود إستونيا مع روسيا في شمال شرق البلاد، مشيا على الأقدام ولمدة 3 أيام.

وأوضح المصدر أن الحملة تنطلق من موقع تابا العسكري في بلدة فوكا متجهة على متن عربات عسكرية مرورا بمدن سيلامياي وناروا- إيسوس وناروا، ذات الأغلبية الروسية، وعلى مقربة من الحدود يبدأ المشي على الأقدام.

وأشار المصدر العسكري إلى أنه من المفترض أن يجري خلال الحملة عمل مشترك بين الجنود الأمريكيين والإستونيين، كما نوه إلى أن العسكريين المشاركين في الحملة سيكونون مدججين بكافة التجهيزات اللازمة.

روسيا اليوم

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