حصاد يحرم الولاة والعمال من الراحة

إرجاء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف رجال السلطة إلى ما بعد تشكيل الحكومة

توصل ولاة وعمال الأقاليم والعمالات بمذكرة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تدعوهم فيها إلى عدم التأشير على العطل السنوية لرجال السلطة من صنف كاتب عام، أو رئيس قسم الشؤون العامة، أو باشا أو قائد.

وجددت المصالح المركزية لوزارة الداخلية رفضها القاطع التأشير على العطل السنوية لرجال السلطة، من كتاب عامين ورؤساء الشؤون العامة والباشوات والقياد الذين حرموا من الحصول عليها، بسبب تزامن العطل الصيفية مع الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي.

وعلمت “الصباح”، أن مسؤولا بارزا في وزارة الداخلية، ولأسباب إنسانية أولظروف قاهرة، منح الضوء الأخضر للولاة والعمال بالتوقيع على الرخص القصيرة لفائدة رجال السلطة. وطلب صناع القرار في وزارة الداخلية طلبوا من رجال السلطة تأجيل عطلهم السنوية حتى تغلق أبواب تشكيل الحكومة، بيد أن هذه الأبواب ظلت مفتوحة أكثر من اللازم، الأمر الذي جعلهم يحرمون منها.

وقبل هذا القرار، أوقفت الوزارة الوصية أيضا جميع العطل السنوية للولاة والعمال، ومنعتهــم من التحرك خــارج نفوذ أقاليمهم إلا بإذن، وأخضعتهم للمراقبة عن طريق أجهزة المراقبة التي توظفها في التواصل معهم.

وينتظر رجال السلطة بفارغ الصبر أن يعجل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها بطي ملف حكومته، وإخراجها إلى الوجود حتى تفرج وزارة الداخلية عن عطلهم السنوية للخلود إلى الراحة، ولو لوقت قصير من أجل التقاط الأنفاس، وتكسير روتين العمل. وأرجأت وزارة الداخلية حركة تعيينات وتنقيلات كانت بصدد إجرائها في صفوف رجال السلطة من كتاب عامين وباشوات وقياد ورؤساء أقسام الشؤون العامة إلى حين تشكيل الحكومة.

ودخل عدد من رجال السلطة في صراعات وخصومة مع بعض المترشحين في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر الماضي، خصوصا بعض رؤساء الجماعات المحلية الذين يشتغلون جنبا إلى جنب معهم. ومن أجل إحداث دينامية جديدة، وزرع روح جديدة في صفوف رجال السلطة، فإن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ترى أن حركة تنقيلات واسعة في صفوفهم ستكون هي الجواب، غير أنها أجلتها لأسباب لها علاقة بالاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي، وتأخر بنكيران في تشكيل حكومته التي طال انتظارها.

وعلمت “الصباح”، أن بعض رجال السلطة الذين سبق للوزارة أن اتخذت في حقهم بعض القرارات والإجراءات التأديبية بسبب تدافع محطة سابع أكتوبر الماضي، قد أعادت البعض منهم إلى مزاولة مهامه في المواقع نفسها التي كان يزاول فيها مهامه.

وينتظر رجال السلطة بشغف كبير الإفراج عن عطلهم السنوية، وكذا الإفراج عن أماكن مقرات عملهم الجديدة، وما إن كان البعض منهم سيترقى من منصب إلى آخر. يشار إلى أن حركة التعيينات التي حصلت في صيف السنة الماضية، همت فقط رجال السلطة الذين تخرجوا من المعهد الملكي لتكوين الأطر بالقنيطرة.

ع. ك

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