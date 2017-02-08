دفاع متهمي عقار عين الذئاب يفجر حقائق جديدة

كشف أن اليهود لا يورثون ابن العم وطالب باستدعاء قنصل والتحقق من بصمة الوصية

شهدت قضية عقار عين الذئاب تطورات جديدة يمكن أن تحول الملف المثير للجدل إلى مسار آخر، بعد أن طالب دفاع المتهمين خلال جلسة الجمعة الماضي بالغرفة الجنائية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، باستدعاء قنصل فرنسا لتقديم شهادته.

وأضاف الدفاع نفسه”بما أن قناصل الدول هم المسؤولون عن رعاياهم في الدول التي يمثلونها، التمس من هيأة المحكمة استدعاء القنصل العام للسفارة الفرنسية لتقديم إفادته حول ادعاءات جيرار بنيطاح التي يقول فيها إن الوصية التي تركها له جورج بريسو توجد بفرنسا”.

وجدد دفاع المتهم مطلب إجراء خبرة على البصمة التي تتضمنها الوصية للتأكد من صحتها أمام هذا الجدل الدائر حولها.

وفجر المحامي عبد الكبير طبيح، دفاع المتهم (م. ح) ما اعتبره حقيقة مفادها أن ادعاءات جيرار بنيطاح، الذي تحول من متهم إلى مدع بأنه الوريث الوحيد لأنه ابن عم الراحل جورج بريسو، لا تؤهله لكي يرث لأن الديانة اليهودية التي يدين بها الرجلان لا تنص على أن يرث ابن العم.

وتعجب دفاع المتهم من حكم المحكمة الابتدائية التي برأت الظنين جيرار بنيطاح مقابل إدانة المطالبين بالحق المدني، معتبرا أن الحكم مفارقة جديدة في القضاء إذ برأ المتهم الذي اعترف بالمنسوب إليه وأدان المشتكين.

وطالب الدفاع هيأة محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية وذلك بتبرئة موكله من التهمة التي نسبت إليه، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أغفل أمورا عديدة في الملف، إذ لم يطلع على محاضر الضابطة القضائية واكتفى باستجماع المعلومات التي حبلت بها صفحات الجرائد وحديث الرأي العام “وهو ما جعل الفرنسيين يتهمون المغرب والمغاربة بالاستيلاء على عقارات الأجانب، في حين أن الحقيقة عكس ذلك، وهذا يبين أن الملف أخذ أكثر من حجمه، على حد تعبيره.

وكشف دفاع المتهم (م. ح) أن جيرار بنيطاح متناقض في تصرفاته وأقواله، مضيفا “في البداية كان متشبثا بأنه وريث لأولغا مع أنه يعلم أن زوجها الراحل هو وريثها الوحيد، وبعدما عجز عن تحقيق هدفه تحول إلى مدع بأنه الوريث الوحيد لجورج بريسو بعد وفاته، فكيف لمن كان يكره شخصا أن يوصي له بتركته كلها؟ وعلم أن جورج بريسو كان على خلاف مع بنيطاح وكان يكرهه لأنه كان يرغب في الاستيلاء على تركته.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن بنيطاح رغب في التخلص من جورج بريسو بمحاولته نقله إلى دار المسنين حتى يستفرد بممتلكاته، إلا أنه لم يتوفق في ذلك، بعدما رفض الراحل بشدة ودون ذلك ليقرر ترك وصيته لحارس الفيلا الذي كان يخدمه بوفاء.

وكشف دفاع المتهم أن أولغا لم تترك أي وصية وهو ما جعل زوجها جورج بريسو يؤكد أنه الوريث الوحيد لها وأنه صاحب أموالها وأمواله بناء على نظام القانون الفرنسي، متسائلا “هل نصدق جورج بريسو صاحب المال أم نصدق جيرار بنيطاح؟”.

واعتبر طبيح أن الحكم الابتدائي غلب جيرار بنيطاح على صاحب المال بريسو، وهو ما يشكل تناقضا لأن الراحل بريسو يقول “أنا هو صاحب الأموال التي تعود لزوجتي ولي وليس هناك شخص آخر يتقاسم معي هذه التركة”، وهي الحقيقة التي قالها أمام الموثق بنجلون الذي تعتبر وثيقته رسمية وصحيحة.

وأعاد دفاع المدان سيناريو ما وصفه ب”الفضيحة” من بدايتها إلى أن تفجرت إلى العلن، وكذا مراسلات القضاء الفرنسي التي تكشف تورط المتهم جيرار بنيطاح، حاثا هيأة المحكمة على التدقيق في جميع الوثائق من أجل أن يكون الحكم منصفا للمتقاضين وتظهر حقيقة الملف الشائك.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء قضت ببراءة جيرار بنيطاح مفجر الملف المتهم بخيانة الأمانة والتزوير، في حين أدانت ستة متابعين بالسجن النافذ، الذي تراوح بين 12 سنة، وسنة واحدة حبسا.

محمد بها

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