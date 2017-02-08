إدانة عدل اختلس مائة مليون

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الأسبوع الماضي، عدلا بآسفي، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية، مع التشطيب عليه من جدول هيأة العدول، وذلك على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة، بالمحكمة ذاتها، من أجل جنحة خيانة الأمانة وفق فصول المتابعة من القانون الجنائي وكذا القانون رقم 49.00.

وسطا العدل المتهم على أموال لمجموعة من زبنائه تقدر بأزيد من مائة مليون سنتيم. وعرفت جلسة محاكمة المتهم، الذي يمارس ضمن النفوذ القضائي لدائرة آسفي، الاستماع إليه، إذ اعترف بالمنسوب إليه، كما تم الاستماع إلى مجموعة من المصرحين، الذين أكدوا واقعة تسليمهم للعدل المذكور مبالغ مالية قصد القيام بعمليات تسجيل عقارات اقتنوها، أو تحويل أموال إلى فائدة البائعين، بعدما قام باستخلاصها من المشترين.

وتمت مناقشة القضية، التي عرفت مرافعات لدفاع المتهم، الذي أكد على انعدام القصد الجنائي، وأن ظروفا طارئة حالت دون القيام بالإجراءات الإدارية المتعينة قانونا من طرف المتهم، وبالتالي فإن القصد الجرمي منعدم في هذه الواقعة.

واعتبرت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، سيما محضر الضابطة القضائية يتبين أن المتهم، ارتكب فعلا جرميا وهو خيانة الأمانة، مضيفة أن جميع أركان الجريمة مستوفية، وأنه حتى بالرجوع إلى تصريحات المتهم فإنه يقر بذلك، وبالتالي يتعين تبعا لذلك إدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه وفقا لفصول المتابعة مع تجريده من حق ممارسة هذه المهنة، لإخلاله بالشروط المنظمة لها. وجدير ذكره أن المتهم، تم إيقافه بمدينة الشماعية، من طرف دورية للدرك الملكي، على متن سيارته، إذ تم تنقيطه ليتبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث من قبل المصالح الأمنية لآسفي، ليتم إشعار ولاية الأمن وكذا النيابة العامة، حيث جرى تسليمه للشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، التي أنجزت مسطرة البحث التمهيدي، وأحالته على وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.

محمد العوال (آسفي)

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