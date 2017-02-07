استبعاد روسيا من بطولة العالم لألعاب القوى 2017

صادق مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس الاثنين، عن توصيات لجنة العمل تمديد عقوبة استبعاد روسيا الموقوفة منذ نونبر 2015، عن المشاركة في المسابقات الدولية بسبب برنامج كبير ممنهج من طرف الدولة لتعاطي المنشطات.

وبموجب هذا القرار لا يمكن لروسيا العودة الى المشاركة في المسابقات الدولية قبل بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في غشت 2017. وقد تكون هذه العودة في نونبر المقبل بحسب رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى سيباستيان كو.

وتم تمديد العقوبات بحق روسيا في مارس ويونيو الماضيين، ما أدى إلى حرمان روسيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وقال رئيس لجنة العمل النروجي روني اندرسن عقب الاجتماع ال_208 لمجلس الاتحاد الدولي في كاب-داي بالقرب من موناكو: “روسيا ليست جاهزة”.

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