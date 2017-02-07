ترامب للمسلمين: لا تفرحوا كثيرا سنعيد منعكم من الدخول

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أمس الاثنين إن الإدارة الأمريكية واثقة من انتصارها في نزاع قضائي بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع الوافدين للولايات المتحدة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال سبايسر للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “بكل وضوح القانون في صف الرئيس. إنه يملك بصيرة كبيرة (تؤهله) للقيام بما هو في صالح الأمة لحماية شعبنا ونشعر بثقة كبيرة بأننا سننتصر في هذه المسألة.”

وغضب ترامب كثيرا عندما أوقف القضاء قراره بمنع مسلمين من 7 دول، من دخول أمريكا، غير أنه سيحارب من أجل إعادة القرار وتطبيقه في أقرب الآجال.

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