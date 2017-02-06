فضيحة التحرش الجنسي في 2M تصل القضاء

قالت مصادر مقربة من مدير القناة الثانية سليم الشيخ، إنه قرر رفض دعوى قضائية ضد الصحافية المتدربة سلوى بوشعيب، التي اتهمته بالاغتصاب.

وأوضحت المصادر نفسها، أن مدير القناة اتهم الصحافية بالكذب والافتراء والسب، بعدما قالت في مواقع التواصل الاجتماعي إنها تتوفر على أدلة على اتهاماتها.

وهزت قضية تحرش جنسي، قالت متدربة في القناة الثانية “دوزيم”، إنها تعرضت لها من طرف مدير القناة سليم الشيخ.

وقالت جريدة “الصباح”، الصادرة اليوم الاثنين، أن “عارضة أزياء وصحافية مغمورة، اتهمت عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، مدير القناة الثانية سليم الشيخ، بالتحرش والاغتصاب، ونشرت صورا ورسائل متبادلة بينهما على «الواتساب» تهدده من خلالها ب«فضح سلوكاته» معها ومع فتيات أخريات، وبأن تجعل من الموضوع قضية رأي عام”.

وأضافت الجريدة نفسها، أن المعنية بالأمر “كتبت في إحدى تدويناتها على «فيسبوك» ما مفاده أننا لو كنا في بلد ديمقراطي، لكان مكان سليم الشيخ اليوم السجن، مثلما وقع لسعد لمجرد في فرنسا، لكن، يبدو أننا نعيش في غابة، على حد قولها، لذلك يمكن لأي مسؤول لديه نفوذ، أن يغتصب ويتحرش ويستغل «وما كاينش اللي يهضر معاه مادام الضحية امرأة، مسموح ليكم تغلطو فيها كما بغيتو ومادام عيبكم واحد!! بغيت غير نعرف آ عباد الله واش انا مواطنة فهاد البلاد ولا مجرد جفاف اللي جا مسموح ليه يمسح فيه رجليه؟؟؟!!!».

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