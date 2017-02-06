الاتحاد الاشتراكي يهاجم بنكيران

قالت جريدة “الصباح”، الصادرة غدا الثلاثاء، إن “رفاق لشكر رفضوا منهجية “الترهيب” ومنطق “المؤامرة” اللذان استعملهما عبد الإله بنكيران في مشاوراته، وذلك بشكل حير الفاعلين السياسيين والإعلاميين والمحللين، في فهمها، على اعتبار انه “تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط”.

وأوضحت الجريدة، بناء على بيان ناري للاتحاد، “أن التطورات المتلاحقة زكت صحة استنتاجات الحزب، إذ ظهر بوضوح، أن عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى إستعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه”.

“وأوضح الحزب أن اقتراح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب تم تأويله بشكل سلبي، في إطار عملية ممنهجة للترهيب الفكري، التي حوّلت أي رأي مخالف أو مقترح أو تقارب بين الأحزاب، لا ينال موافقة مسبقة من رئيس الحكومة، المعين، إلى “مؤامرة” و “بلوكاج”، بلغة ومفاهيم، جديدة على الساحة السياسية المغربية. وأصبح بذلك إشتغال المؤسسات، بما في ذلك الحزبية، وكأنه مرهون برضى رئيس الحكومة عنه، مما يضرب في العمق مكسب دولة الحق والمؤسسات، التي ناضلنا من أجلها”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل أخرى عن الموضوع في جريدة الصباح لعدد غد الثلاثاء.

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