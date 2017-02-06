“فيفا” على مشارف توقيف اتحاد الكرة بالجزائر

قالت الصحافة الجزائرية، إن التدخل الخطير الذي يقوده ولد علي الهادي، وزير الشباب والرياضة، في الشأن الكروي في البلاد، يهدد مستقبل كرة القدم في الجزائر، إذ يرفض الاتحاد الدولي “فيفا” أي تدخل للدولة في الشأن الرياضي.

وأوضحت المصادر نفسها، أن وزير الشباب والرياضة يستعد للإعلان عن عقوبات ضد اتحاد الكرة برئاسة محمد روراوة، بعد إقصاء المنتخب من الدور الأول من كأس إفريقيا 2017 بالغابون، بعدما تعادل أمام زيمبابوي والسنغال وانهزم أمام تونس.

وتراشق الطرفان بالتصريحات القوية في الفترة الأخيرة، إذ يرى روراوة أنه لا يحق لأي أحد أن يحاسب لاعبي المنتخب على إخفاقهم، لأنهم لم يتلقوا الدعم من أي جهة قبل دخولهم غمار كأس إفريقيا بالغابون، فيما قال وزير الرياضة المحلي إن على بعثة المنتخب الاعتذار للشعب، مهددا بإنزال عقوبات قاسية على كل أفرادها.

وتخاف الصحافة المحلية من تدخل الدولة في شؤون اتحاد الكرة، إذ سيجر على البلاد عقوبات من الاتحاد الدولي “فيفا”.

تعليقات