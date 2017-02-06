فضيحة تحرش جنسي تهز “دوزيم”

هزت قضية تحرش جنسي، قالت متدربة في القناة الثانية “دوزيم”، إنها تعرضت لها من طرف مدير القناة سليم الشيخ.

وقالت جريدة “الصباح”، الصادرة اليوم الاثنين، أن “عارضة أزياء وصحافية مغمورة، اتهمت عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، مدير القناة الثانية سليم الشيخ، بالتحرش والاغتصاب، ونشرت صورا ورسائل متبادلة بينهما على «الواتساب» تهدده من خلالها ب«فضح سلوكاته» معها ومع فتيات أخريات، وبأن تجعل من الموضوع قضية رأي عام”.

وأضافت الجريدة نفسها، أن المعنية بالأمر “كتبت في إحدى تدويناتها على «فيسبوك» ما مفاده أننا لو كنا في بلد ديمقراطي، لكان مكان سليم الشيخ اليوم السجن، مثلما وقع لسعد لمجرد في فرنسا، لكن، يبدو أننا نعيش في غابة، على حد قولها، لذلك يمكن لأي مسؤول لديه نفوذ، أن يغتصب ويتحرش ويستغل «وما كاينش اللي يهضر معاه مادام الضحية امرأة، مسموح ليكم تغلطو فيها كما بغيتو ومادام عيبكم واحد!! بغيت غير نعرف آ عباد الله واش انا مواطنة فهاد البلاد ولا مجرد جفاف اللي جا مسموح ليه يمسح فيه رجليه؟؟؟!!!».

“وفي الوقت الذي رفض سليم الشيخ، في اتصال مع «الصباح»، التعليق على الموضوع، أكدت مصادر مطلعة ل»الصباح»، أن مدير القناة الثانية يتعرض لعملية ابتزاز، لأنه رفض تشغيل عارضة الأزياء ب»دوزيم»، حيث سبق أن أمضت فترة تدريب قبل سنوات عديدة، لم تثبت فيها كفاءتها في مجال الصحافة والإعلام، مضيفة (المصادر) أنها وجهت الاتهامات نفسها للعديد من الصحافيين داخل القناة، مشيرة إلى أن الفتاة قد تكون تعاني خللا أو مرضا نفسيا ما”.

من جهة ثانية، “عرفت مصادر الصحافية المغمورة عن قرب، وهي متحدرة من مراكش، أكدت ل»الصباح»، أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى هذه الطريقة، بل سبق أن فعلتها عدة مرات، وأن لها مشاكل مع جميع المنابر الإعلامية التي مرت منها، مضيفة أنها تعتقد نفسها صحافية لا يشق لها غبار، في حين ألا علاقة لها بالمجال بتاتا، سوى بعض فترات التدريب، التي مرت منها ولم تستطع أن تثبت خلالها كفاءتها”، تضيف الجريدة.

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