الجزائر تعتقل وتطرد مغربيين وأفارقة

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن “وحدات الدرك الوطني بغليزان، اعتقلت مؤخرا سبعة رعايا أفارقة من جنسيات مختلفة وذلك في إطار مكافحة الهجرة السرية”.

وأضافت الوكالة، “تم توقيف هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين خلال عمليتين تمت العملية الأولى على مستوى الطريق الوطني رقم 4 حيث تم توقيف 5 رعايا من جنسيات غينية ومالية وبنينية على متن حافلة لنقل المسافرين”.

وأوضحت الوكالة، “وقد تم توقيف شخصين آخرين من جنسية مغربية وسط مدينة الحمادنة وبعد التحقيق معهما تبين أنهما دخلا التراب الوطني بطريقة غير شرعية انطلاقا من مدينة وجدة المغربية وصولا إلى الشريط الحدودي الجزائري المغربي”.

وقد تم تقديم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أمام الجهات القضائية التي قضت في حقهم بثلاثة أشهر حبس موقوفة التنفيذ وتسليمهم لمصلحة الأجانب بأمن ولاية غليزان لترحيلهم لبلدانهم.

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