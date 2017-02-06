الرجاء يستقبل تادلة بالرباط

وافق مسؤولو ملعب مولاي عبد الله بالرباط، على استقبال الرجاء الرياضي لمباراته المقبلة أمام شباب قصبة تادلة، برسم الدورة 17 من البطولة الوطنية، على أرضية الملعب.

ورفض مسؤولو الملعب نفسه، منح الرجاء ترخيصا للعب على أرضية مولاي عبد الله، في مرحلة الذهاب، بسبب كثرة المباريات، بحكم أن الوداد كان يستقبل هو الآخر بالملعب ذاته، بالإضافة إلى صاحب الأرض الجيش الملكي.

ويريد مسؤولو الرجاء الاستقبال على ملعب مولاي عبد الله إلى غاية افتتاح ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الذي وصلت فيه الأشغال إلى مراحلها النهائية.

وتعذب الرجاء كثيرا في مرحلة الذهاب، إذ كان يستقبل في ملعبي مراكش وأكادير، غير أنه حقق نتائج إيجابية، ويحتل حاليا الرتبة الثالثة برصيد 29 نقطة، على بعد 4 نقاط من الصدارة.

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