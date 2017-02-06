الزاكي يثور في وجه رينار ومنتقديه

عبر المدرب الوطني بادو الزاكي، مدرب شباب بلوزداد الجزائري، عن غضبه الشديد من الناخب الوطني هيرفي رينار، الذي هاجمه بسبب انتقاداته للمنتخب الوطني قبل كأس إفريقيا 2017 بالغابون.

وقال الزاكي في تصريح للتلفزيون الجزائري، إنه لن يسمح لأي أحد بالمزايدة على حبه لوطنه، مستغربا عن سبب انتقاده من طرف البعض، بعدما عبر عن رأيه مثله مثل كل المغاربة في مستوى المنتخب بعد هزيمته في المباراة الأولى في كأس إفريقيا، أمام الكونغو بهدف لصفر.

وأضاف الزاكي” كان طبيعيا أن أنفعل بعد الوجه الباهت الذي ظهر به المنتخب في خروجه الأول بالمنافسة، وحينما فاز على توغو هنأت اللاعبين واعترفت بتطور أدائهم، والأمر ذاته حينما تفوق على كوت ديفوار وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى أي شخص يحب بلده، فلماذا هذا التحامل إذا؟”.

وأوضح الزاكي أن انتقاداته نابعة من غيرته على وطنه وحبه للمنتخب ورغبته الكبيرة في تألقه في المنافسات القارية والدولية.

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