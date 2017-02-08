الناظور تغلي من أجل مستشفى للسرطان

احتضنت ساحة حمان الفطواكي وسط الناظور، مساء السبت الماضي، تظاهرة حاشدة دعت إليها مجموعة من الهيآت المحلية، للمطالبة بإنشاء مستشفى جامعي لعلاج السرطان الذي تفشى بشكل مهول في منطقة الريف.

واستقطبت التظاهرة مئات المحتجين من مختلف مناطق الناظور، الذين صدحت حناجرهم بشعارات تنشد التنمية والعدالة والحرية، وغيرها من الشعارات المطلبية.

وعلى رأس المطالب إنشاء مستشفى لعلاج السرطان، إضافة إلى شعارات تندد بما أسموه “الإقصاء الممنهج” الذي يطول الناظور، وتعامل المسؤولين على مستوى جهة الشرق بـ”سياسة الكيل بمكيالين”، إزاء توزيع المشاريع على عمالات الجهة الشرقية.

وتوجت التظاهرة الاحتجاجية بمهرجان خطابي تناول فيه العديد من المتدخلين الكلمات، من بينهم بعض المصابين بمرض السرطان، معبرين عن إجماعهم على مطلب إنشاء مستشفى السرطان الذي بات مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى، كما تخللت المهرجان مساهمات شعرية ألقاها العديد من الشعراء المحليين وتمحورت كلها حول موضوع الاحتجاج.

وكان نشطاء الحراك الاجتماعي بالناظور دعوا إلى تظاهرة احتجاجية للمطالبة بإحداث مستشفى لعلاج السرطان بالإقليم، بالتزامن مع اليوم العالمي لمحاربة هذا المرض الخبيث.

وأكد مصدر من اللجنة الداعية للاحتجاج، أن مطلب إحداث هذا المستشفى أصبح ملحا نظرا لما يعانيه أبناء الريف جراء هذا المرض الخبيث وكونه مرتبطا بحدث مؤلم آخر يتعلق بالغازات السامة التي استهدفت الريف خلال عشرينات القرن الماضي من طرف القوى الاستعمارية.

وحذرت اللجنة من أي “استغلال سياسوي للملفات الإنسانية لأبناء الريف التي لم تعد تقبل المزايدات أو الاستفراد، خاصة بعد التجارب المريرة لاستغلال ملفات شبيهة من قبيل ملف الغازات السامة، وملف جبر الضرر و زلـــــــــــــزال الحسيمة. “

جمال الفكيكي (الناظور )

تعليقات