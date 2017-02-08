سكان تماسينت ينقلون احتجاجهم إلى الحسيمة

في إطار استمرارية الحركة الاحتجاجية بتماسينت على هامش الاعتصام المفتوح أمام مقر جماعة امرابطن، نقل نشطاء الحراك بتماسينت، احتجاجاتهم إلى مركز الحسيمة، عبر مسيرة انطلقت ظهر الثلاثاء الماضي من إمزورن مشيا على الأقدام على طول مسافة تقارب 20 كيلومترا.

وشارك في المسيرة مئات المحتجين، الذين حجوا من تماسينت وكذا من مناطق أخرى بالإقليم، وساروا على طول المسافة المذكورة نحو الحسيمة، مرورا ببوكيدارن وأجدير، على وقع شعارات غاضبة تندد بسياسة الدولة تجاه المنطقة، وأخرى تُطالب بالتنمية ورفع التهميش والحصار عن المنطقة. وبعد ساعات من الَمسير الاحتجاجي دخل المتظاهرون إلى مركز الحسيمة، حيث طافوا حول الساحة الكبرى وسط المدينة، التي غاب عنها الصوت الاحتجاجي منذ التدخل الأمني ليلة 4 يناير الجاري، قبل أن يتجهوا صوب مقر عمالة إقليم الحسيمة، حيث اختتمت هناك المسيرة بحلقية تناول فيها نشطاء الحراك الكلمة. وهدد المحتجون بخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، في حال استمرار السلطات في نهج ما أسموه بـ”سياسية الآذان الصماء” حيال مطالبهم ، ملوحين بنقل الاعتصام المفتوح من أمام مقر جماعة إمرابطن إلى مقر عمالة إقليم الحسيمة.

ج . ف (الحسيمة)

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