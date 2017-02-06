الاستقلال يواصل هجومه على مستشار الملك

واصل حزب الاستقلال هجومه على مستشار الملك الطيب الفاسي الفهري، بعد التصريحات التي خرج بها الأخير في قناة الأولى، والتي قال فيها إن “المشكل الذي تسببت فيه تصريحات شباط حول موريتانيا، أثرت على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي إلى آخر لحظة”.

وقال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الميزان، إن “الذين يريدون تحميل حزب الاستقلال تبعات المواقف الموريتانية من قضية الصحراء، أو من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لا يعترفون بوقائع التاريخ، والأسباب الحقيقية وراء خصوصية الموقف الموريتاني مقارنة مع باقي الدول الإفريقية”.

وأضاف بنحمزة، في صحيفة الحزب، الصادرة اليوم الاثنين، أن “انزعاج البعض من حزب الاستقلال ليس بسبب تصريحاته حول موريتانيا، بل لأنه عارض الانقلاب على نتائج اقتراع 7 أكتوبر”.

وأوضح بنحمزة أن “كل ما حذر منه شباط هو ما تحقق بالحرف، إذ إن الحزب لا يعادي أحدا، بل له وجهة نظر ربما ليس مرحبا بها اليوم، لكنها هي الصواب غد”.

وينضاف هجوم بنحمزة على مستشار الملك، بعد تصريحات شباط في برنامج حواري في قناة “فرانس 24″، إذ انتقد ما جاء على لسان الطيب الفاسي.

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