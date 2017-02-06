وقالت الشركة في خطاب وجهته إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات: “تبين أن بعض تلك الهواتف تغلق فجأة دون رغبة المستخدم”، وفق ما أوردت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية الاثنين.

ويدور الحديث عن 88700 هاتف آيفون من طراز iPhone 6S جرى إنتاجها في الصين خلال شهري شتنبر وأكتوبر من عام 2015.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: “تأتي عملية استدعاء هذا النوع من الهواتف ضمن حملات الاستدعاء العادي، الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة”. حسب الصحيفة الإماراتية.

وأضاف أن عملية سحب الأجهزة تأتي أيضا في إطار جهود الوزارة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون بين الوزارة وشركات الهواتف.

سكاي نيوز