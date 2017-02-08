غموض يلف مستقبل نزلاء دور الرعاية

اعترفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، الجمعة الماضي بالرباط، بأن أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، تتربص بهم، بعد بلوغ سن الرشد القانوني (18 سنة) الذي يلزمهم بالمغادرة، مشاكل كثيرة.

ووصفت الحقاوي، في كلمة ألقتها في افتتاح يوم دراسي نظمته وزارتها، حول مواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة، بأن هؤلاء الأطفال «يعانون التخلي المزدوج، إذ تتخلى عنهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد أن تخلت عنهم أسرهم». وكشفت المتحدثة، أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تبحث بمعية الجمعيات المدنية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، من أجل ابتكار حلول للإشكالية التي يطرحها عدم الاحتفاظ بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة، وهو ما يهددهم بالتشرد، في ظل عدم تمتعهم بالفرص التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.

وكشف المتدخلون في اللقاء الذي انعقد بالرباط، أن المعضلة الرئيسية التي يجب على الوزارة البحث عن حل لها، هي غياب نص قانوني يلزم بمواكبة والاحتفاظ بأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة؛ ذلك أن هذه المؤسسات غير ملزمة بالاحتفاظ بهؤلاء الأطفال.

ويحدث ذلك في وقت، تعد فيه كافة التجارب في مجال مواكبة ودعم هذه الشريحة الاجتماعية، مبادرات غير قابلة للتعميم، باعتبارها مرتجلة وغير مؤطرة بالقانون، ولا تستند على خطة معيارية، حسب وزيرة التضامن، التي أضافت أن «عدم توفر إطار قانوني لهذه التجارب يجعل توحيد العمل بها على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب غير ممكن».

ا.خ

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