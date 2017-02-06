طقس الثلاثاء .. ارتفاع درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، تشكل كتل من الضباب خلال الليل والصباح قرب السواحل الشمالية والوسطى، مع تكون جريحة محلية بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، فيما سيكون الطقس هادئا ومشمسا خلال النهار في مجموع أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالمناطق جنوبية شرقية ومن القطاع الشمالي في باقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية في بعض المناطق بأقصى الجنوب. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و08 درجات بالريف والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و14 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطية والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستصل ما بين 14 إلى 17 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 12 و17 درجة بالريف وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومابين 17 و22 درجة بالأطلس الصغير وبالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وطنجة والسايس والغرب واللوكوس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 22 و27 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 27 و32 درجة بالأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طرفاية وبجدور وسيبقى هائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وكاب الغير، وهائجا بباقي السواحل.

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