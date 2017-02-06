العثماني: لا يمكن طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي الآن

قال سعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الميثاق الأساسي للاتحاد الإفريقي، لا يتيح مجالا لطرد أو تجميد عضوية دولة أو كيان داخله إلا في حال وقوع انقلاب عسكري، وبالتالي فلا يمكن للمغرب طرد الكيان الوهمي من الاتحاد في الوقت الراهن.

وأضاف العثماني في لقاء نظمته الكتابة الإقليمية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، أن على الاتحاد الإفريقي أن يغير ميثاقه الأساسي ليتسنى للمغرب طرد الجبهة من المنظمة القارية.

وعن جلوس المغرب جنبا إلى جنب مع الكيان الوهمي في الاتحاد الإفريقي، قال العثماني، “العودة إلى الاتحاد الإفريقي لا تعني الاعتراف بالجبهة الانفصالية، وإنما نقل المعركة من موقع إلى آخر”.

وبخصوص انسحاب المغرب من المنظمة ذاتها في 1984، أضاف العثماني، “يرجع ذلك إلى سببين، أولهما تداعيات الحرب الباردة، والصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، إذ ظلت دول إفريقية تناصر حلفها الإيديولوجي، أما السبب الثاني فهو أن المغرب وجد نفسه في محيط معاد، بعد اعتراف 34 دولة إفريقية بجبهة البوليساريو”.

وقال العثماني إن المغرب عاد إلى الاتحاد الإفريقي، “بعد انتهاء الحرب الباردة واستقرار القارة السمراء، بعد أن شهدت في العقود الأخيرة حروبا أهلية وصراعات داخلية ونزاعات بين الدول، وكانت ممزقة، قبل أن تستعيد استقرارها وتصبح قادرة على أن تكون مستقلة في قرارها، فخف التخندق في الخندق الإيديلوجي، ثم العمل الدبلوماسي الذي قاده الملك محمد السادس، والذي منح للمملكة تعاطفا غير مسبوق من طرف دول إفريقية كثيرة”.

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