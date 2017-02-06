صور تتويج الكامرون بكأس إفريقيا

تمكن المنتخب الكامروني، من الفوز بلقب كأس إفريقيا 2017 بالغابون، على حساب مصر، بعد فوزه بهدف لصفر في ملعب الصداقة في ليبروفيل.

ورغم المشاكل الذي عاناها المنتخب في بداية المنافسة، إذ رفض 8 لاعبين الانضمام إليه، غير أنه تمكن من خلق المفاجأة بلاعبين شبابا، تألقوا طيلة المنافسات ليهدوا للشعب الكامروني لقبا غاليا، غاب عنهم منذ 2002.

ولم يمنح أشد المتفائلين التتويج للكامرون في بداية الكأس القارية، غير أن شجاعة لاعبيه أوصلتهم إلى النهاية، وجعلتهم يعودون في النتيجة أمام مصر، بعدما كانوا متخلفين بهدف لصفر.

واختير المهاجم الكاميروني كريستيان باسوغوغ أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم.

كما نال لاعب جمهورية الكونغو الديموقراطية جونيور كابانانغا لقب الهداف، بتسجيله ثلاثة أهداف.

أما المنتخب المصري، فحاز جائزة اللعب النظيف.

وتفوق الحارس الكاميروني الشاب فابريس أوندوا (21 عاما) على المخضرم المصري عصام الحضري (44 عاما)، أكبر لاعب في تاريخ كأس الأمم الافريقية، باختياره الحارس الأساسي في التشكيلة المثالية. (للمرمى: فابريس اوندوا (الكاميرون) للدفاع: كارا مبودجي (السنغال) واحمد حجازي (مصر) ومايكل نغادو (الكاميرون) للوسط: شاركا كابوريه وبرتران تراوريه (بوركينا فاسو) وداميال امارتي وكريستيان اتسو (غانا) ومحمد صلاح (مصر) للهجوم: كريستيان باسوغوغ (الكاميرون) وجونيور كابانانغا (الكونغو الديموقراطية).

أ.ف.ب

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