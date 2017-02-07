عساف في “موازين”

علمت «الصباح» أن الفنان الفلسطيني محمد عساف، نجم برنامج «أراب أيدول» والحاصل على لقب موسمه الثاني، سيكون من بين الفنانين والنجوم العرب المشاركين في الدورة 16 من مهرجان «موازين» العالمي، الذي تحتضنه العاصمة الرباط أواخر ماي المقبل.

وينضم عساف، الذي راهنت مجموعة «إم بي سي» وشركة الإنتاج التابعة لها «بلاتينوم ريكوردز» على نجاحه باعتباره أول مغن فلسطيني يصل إلى النجومية والانتشار العربي، إلى العديد من كبار النجوم العرب على رأسهم الإماراتي حسين الجسمي الذي يختتم الدورة المقبلة من «موازين»، مثلما سبق ل»الصباح» أن أشارت إلى ذلك، والعراقي ماجد المهندس الذي أكد مشاركته في حوار أجرته معه مجلة «نجمة الخليج».

ومن المنتظر أن يشارك في دورة 2017 من «موازين»، النجم المصري تامر حسني الذي ما زالت إدارة المهرجان تتفاوض معه، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي أشارت الصحافة العربية إلى خبر مشاركتها.

ويعتبر عساف، ابن غزة الذي شكلت مشاركته في «أراب أيدول» وفوزه بلقب البرنامج حدثا كبيرا تناقلته وسائل إعلام عالمية، من الفنانين المدللين لدى «إم بي سي»، التي أنتجت حوله فيلما سينمائيا، كما دعمت حضوره للمشاركة في العديد من التظاهرات العالمية مثل كأس العالم، إضافة إلى مشاركته في ملحمة غنائية مسرحية كبرى حول الإسلام.

ومنذ تخرجه من البرنامج، أطلق عساف، الملقب ب»عندليب فلسطين الأسمر»، والذي سبق له أن شارك في إحدى دورات «موازين»، بعد فوزه باللقب، العديد من «الكليبات» والأغاني، من بينها «يا ها العرب» و»يا حلالي يا مالي» و»لوين بروح» و»أيوا ها غني» «دمي فلسطيني»… كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة «الموريكس دور» لأفضل فنان صاعد، إضافة إلى الألقاب الفخرية، وعين سفيرا للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

نورا

الفواري

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