الإصابة تعاود بوفال

تعرض الدولي المغربي سفيان بوفال، مهاجم ساوثهامتون الإنجليزي، من جديد إلى إصابة قد تبعده عن الميادين لمدة طويلة.

وتلقى لاعب الأسود الذي غاب عن “الكان” الأخيرة بسبب الإصابة، إلى إصابة جديدة خلال مواجهة فريقه أول أمس (السبت)، ويستهام لحساب الجولة 25.

وغادر الدولي المغربي المباراة في الدقيقة 63، دون أن يحدد موقع ساوثهامتون مدة غيابه عن الميادين.

وفي انتظار إجراء الكشوفات اللازمة لبوفال لتحديد طبيعة الإصابة، ومدة الابتعاد عن الميادين، عبر كلود بوول عن امتعاضه من الحادث، الذي سيحرمه من جديد من أحد أفضل مهاجميه في بطولة الموسم الجاري.

نور الدين الكرف

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