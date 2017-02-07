لقجع يحاول خطف “الشان” من كينيا

الجامعة تسحب ترشيحها لـ “كان” الفتيان للمنافسة على بطولة المحليين

سحبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترشحها لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة في آخر لحظة، قبل أن تمنح الكونفدراليــة الإفريقية تنظيمها إلى الغابون، بـدل مدغشقر.

وعلم ”الصباح الرياضي” أن جامعة الكرة قررت الترشح لاحتضان نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقرر تنظيمها السنة المقبلة بكينيا، إذ أن الأخيرة تواجه مشاكل تنظيمية، ستدفع ”الكاف” إلى سحب التنظيـــم منها، وتقديــم طلبات تنظيم جديدة.

وسعت جامعة الكرة إلى سحب ترشيحها لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة لفائدة الغابون، على اعتبار أن التظاهرة تتطلب التوفر على ملعبين فقط، في الوقت الذي تستجيب الجامعة الغابونية للمعايير المطلوبة في دفتر التحملات.

وفازت الغابون بشرف تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للفتيان، بعد أن أفرزت عملية التصويت تقدمها بثمانية أصوات لستة على منافستها السودان، إذ كان مقررا أن تنظمها مدغشقر في الفترة بين 21 ماي و4 يونيو المقبلين، إلا أن التأخر في إتمام أشغال الملاعب دفع ”كاف” إلى سحب التنظيم منها.

وتواجه كينيا العديد من المشاكل التنظيمية لنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أبرزها عدم اكتمال الملاعب بنسبة كبيرة، إذ يستحيل عليها أن تكون جاهزة في يناير المقبل، في الوقت الذي يتوفر المغرب على جميع التجهيزات الضرورية من ملاعب ومرافق سياحيــة ورياضيــة، ستساهم في إجراء بطولة في المستوى.

وفي حال تنظيم نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ستكون الكونفدرالية الإفريقية مضطرة إلى إلغاء المباراة التي ستجمع المنتخب المحلي بنظيره المصري، لحساب الدور الوحيد من التصفيات، بعد أن وضعتهما القرعة في مواجهة بينهما.

ومن المرتقب أن تحسم الكونفدرالية الإفريقية في قرار سحب التنظيم من كينيا في مارس المقبل، أي خلال الاجتماعات المنظمة على هامش مؤتمر ”كاف”.

صلاح الدين محسن

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