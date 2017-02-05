طقس الاثنين .. لا أمطار وارتفاع في درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة خلال النهار ومشمسة بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، شرقية إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق، مع احتمال هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درحة بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالريف والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و13 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي والشمال الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستصل ما بين 14 إلى 17 درجة بالمتبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 12 و17 درجة بالريف وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومابين 17 و22 درحة بالأطلس الصغير وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وطنجة والسايس والغرب واللوكوس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 22 و27 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و31 درجة بالمتبقي من الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلا وطرفاية ومابين الداخلة والكويرة، وهائجا بباقي السواحل.

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