الدفاع يرد الدين لطنجة

بنشيخة: لاعبو الجديدة قتلونا ولعبنا المباراة بدون لاعبي الوسط الأساسيين

رد الدفاع الجديدي دين مباراة الذهاب لاتحاد طنجة، عندما فاز عليه أول أمس (السبت) برباعية تناوب على تسجيلها زكرياء حدراف في الدقائق 3 و38 و49 وحميد أحداد في الدقيقة 31، فيما سجل لفريق البوغاز إسماعيل بلمعلم في الدقيقة 27 عن طريق ضربة جزاء.

ولم يتردد حكم المباراة عادل زوراق في الإعلان عن ثلاث ضربات جزاء، اثنتان للدفاع الجديدي وواحدة لاتحاد طنجة.

واحتج عدد من مشجعي الدفاع الجديدي على الحكم عادل زوراق في فترة الاستراحة أمام مستودع الحكام، ورفعوا شعارات ضده، ما استدعى حضور رئيس الأمن قبل أن يعدل عن ذلك.

وتابع المباراة 300 متفرج، ما ترك علامات استفهام كثيرة في أوساط الفريق، سيما أنه يتصدر الترتيب ويحقق نتائج إيجابية.

وقال عبد الحق بنشيخة، مدرب اتحاد طنجة، «لاعبو الجديدة قتلونا»، قبل أن يواصل «كنا نتوقع مباراة بست نقط، وأنها ستكون مطبوعة بالندية، بحكم أنها تجمع بين الفريق المتصدر والثالث».

وأضاف»سجل الجديديون فرصهم، وساعدناهم بأخطاء قاتلة، فضلا عن أننا خضنا المباراة بوسط ميدان مرقع بفعل غياب بكر الهلالي ويوسف سكور».

واستطرد «هذه مباراة أصبحت من الماضي، وأنا أستعد للمواجهة الإفريقية، وسنمثل المغرب جيدا، رغم أننا لسنا الزمالك أو الترجي».

بمقابل ذلك، بدا عبد الرحيم طالب مزهوا بفوز فريقه، وأرجع ذلك إلى معنويات لاعبيه المرتفعة منذ معسكر الجديدة، وتسوية بعض مستحقاتهم المالية.

وتابع «درسنا المنافس بدقة، وشاهدنا أشرطة له، واستنهضنا همم لاعبينا، لرد دين مباراة الذهاب التي كانت غصة في حلقنا. طبقنا الحراسة وأغلقنا منافذ الهجوم على اتحاد طنجة، وسجلنا هدفا مبكرا حررنا من كل الضغوط».

وأضاف «لسنا أبطالا، وسندبر الدورات المقبلة بحس الفريق التواق إلى أول تتويج بلقب البطولة».

عبد الله غيتومي وأحمد ذو الرشاد (الجديدة)

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